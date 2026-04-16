У четвер, 16 квітня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь проти АЗ у чвертьфіналі третього за престижністю єврокубка.

Перша зустріч у Кракові завершилася розгромною перемогою «гірників» з рахунком 3:0. Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич переконаний, що команда Турана не втратить свою перевагу в Нідерландах, а поєдинок завершиться внічию.

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«На загальну перемогу Шахтаря я віддаю 70 відсотків. Мені здається, що й у Нідерландах українська команда не програє. Почати, можливо, потрібно з оборони, у перші 20 хвилин постаратися засушити гру. Важливо, щоб ззаду був порядок. І, звичайно, постаратися не пропустити швидкий м’яч.

Зрозуміло, що АЗ з перших хвилин побіжить вперед, оскільки потрібно відігравати три м’ячі, тому можна спробувати зловити їх на контратаці, тим більше що в Шахтарі є, кому це зробити. Думаю, гра завершиться внічию. Суперники заб’ють по одному м’ячу. 1:1. Але якщо навіть Шахтар і програє, то не більше, ніж в один м’яч", — цитує Маркевича Meta.ua.

Цікаво, що президент Шахтаря Рінат Ахметов був присутній на матчі проти нідерландського АЗ. Це був його перший візит на стадіон за майже 12 років.

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