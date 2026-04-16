«У Шахтаря вже був гіркий досвід». Український тренер дав пораду Турану перед матчем з АЗ у Лізі конференцій

Колишній тренер Вереса та Ниви Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу-відповіді Шахтаря проти АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

За словами Вірта, «гірники» є очевидним фаворитом на вихід у півфінал турніру, однак головному тренеру команди Турану потрібно вибити з голів підопічних зайві думки та налаштувати їх на серйозну боротьбу.

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«Думаю, що фаворит на прохід до півфіналу після першого матчу між Шахтарем та АЗ (3:0) більш ніж очевидний, але справу ще не зроблено, її потрібно довести до логічного завершення — виходу в півфінал.

Арда Туран має вибити з голів своїх гравців всі зайві думки, які там можуть сидіти, зарядити їх, налаштувати на максимально серйозний лад.

У «гірників» вже був гіркий досвід у цьому сезоні, коли мали комфортну перевагу над Лехом після першого матчу 1/8 фіналу (3:1) й ледь не впустили гандикап у два голи в поєдинку-відповіді (1:2).

Впевнений, що після тієї гри були зроблені правильні висновки. Молоді бразильці мають зрозуміти, що не буває прохідних матчів у єврокубках, особливо на стадії плейоф. АЗ — дуже непроста команда

Вважаю, що гра в Алкмаарі буде проходити приблизно за таким же сценарієм, як і перший матч між АЗ та Шахтарем. Тобто, обидві команди не закриватимуться у захисті. Мій прогноз — бойова нічия 1:1 чи 2:2″, — цитує Вірта BLIK.

Перший матч між командами, який відбувся у Кракові, завершився розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0. Цей поєдинок відвідав президент клубу Рінат Ахметов.

Раніше ми писали, що Маркевич зробив прогноз на матч АЗ — Шахтар у Лізі конференцій.