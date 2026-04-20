Про це повідомляє Sport.es.

Футболісту нещодавно виповнилося 16 років, і після цього каталонський клуб активізував процес оформлення угоди. Сам Рибак налаштований продовжити кар'єру саме у структурі Барселони і не розглядає інші варіанти.

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Наразі Рибак виступає за команду U-16 і є одним із ключових гравців. У цьому сезоні він провів 20 матчів, у більшості з яких виходив у стартовому складі, відзначившись сімома голами та кількома результативними передачами.

Рибак народився у Чернівцях. До переїзду в Іспанію він займався у системі Шахтар, а влітку 2022 року приєднався до Барселони. Разом із каталонцями він уже встиг виграти юнацький клубний чемпіонат світу-2025, де саме його гол став вирішальним у фіналі проти Расінг.

Раніше повідомлялося, що Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись Атлетіко у чвертьфіналі.

Тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висміяв уболівальника після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів.

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Водночас наставник Барселони Ганс-Дітер Флік назвав головне завдання команди після вильоту.