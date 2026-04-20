Український футболіст близький до професійного контракту з Барселоною — ЗМІ
Артем Рибак (Фото: ФК Барселона)
Український півзахисник Артем Рибак може підписати свій перший професійний контракт із Барселоною.
Про це повідомляє Sport.es.
Футболісту нещодавно виповнилося 16 років, і після цього каталонський клуб активізував процес оформлення угоди. Сам Рибак налаштований продовжити кар'єру саме у структурі Барселони і не розглядає інші варіанти.
Наразі Рибак виступає за команду U-16 і є одним із ключових гравців. У цьому сезоні він провів 20 матчів, у більшості з яких виходив у стартовому складі, відзначившись сімома голами та кількома результативними передачами.
Рибак народився у Чернівцях. До переїзду в Іспанію він займався у системі Шахтар, а влітку 2022 року приєднався до Барселони. Разом із каталонцями він уже встиг виграти юнацький клубний чемпіонат світу-2025, де саме його гол став вирішальним у фіналі проти Расінг.
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