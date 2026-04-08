У середу, 8 квітня, мадридський Атлетіко переміг Барселону (2:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У першому таймі захисник каталонців Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол останньої надії біля власного штрафного майданчика. Хуліан Альварес скористався небезпечним стандартом і відкрив рахунок у матчі, перегравши Хоана Гарсію.

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У другій половині гри підопічні Фліка, попри вилучення, контролювали хід зустрічі, однак не змогли врятувати поєдинок, пропустивши вдруге — від Александера Серльота.

Цікаво, що дорогою на матч вболівальники Барселони атакували автобус Атлетіко й вибили два вікна внаслідок влучань каміння, повідомляє El Partidazo de COPE.

🚨 Informa @RuizAntonito



💥🚌 El autobús del Atlético de Madrid ha sido apedreado camino del estadio y les han roto dos lunas



🤦‍♂️ “Se repite lo ocurrido en el último partido de Copa que el Atlético jugó en el Camp Nou”



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/9loY1GbshD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 8, 2026

На інцидент відреагував головний тренер мадридців Дієго Сімеоне.

«Суспільство залишається таким самим. Ми не можемо його поліпшити.

Це не поодинокий випадок. Це те, що зазвичай відбувається, коли ми приїжджаємо в Барселону", — сказав Сімеоне.

Зазначимо, що матч-відповідь між Атлетіко та Барселоною відбудеться у вівторок, 14 квітня, у Мадриді на стадіоні Цивітас Метрополітано.

Раніше ми писали, що 16-річний талант Арсеналу встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів.