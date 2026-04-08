Барселона — Атлетіко: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

8 квітня, 20:57
Автобус із гравцями Барселони дорогою на стадіон (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Автобус із гравцями Барселони дорогою на стадіон (Фото: REUTERS/Albert Gea)

8 квітня, у середу, відбудеться перший поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Іспанське дербі відбудеться на полі Барселони. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Барселона — Атлетіко. А також давати відео голів.

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В Україні поєдинок Барселона — Атлетіко в прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Цитати тренерів перед матчем

Ганс-Дітер Флік (Барселона): «Атлетіко — складний суперник. У цієї команди чудовий настрій, висока інтенсивність і фантастичні гравці, тож матчі з ними завжди складаються непросто. Обидва поєдинки будуть дуже емоційними».

Дієго Сімеоне (Атлетіко): «Барселона — серйозний суперник у важливий момент турніру. Ліга чемпіонів завжди складна. Ми знаємо можливості Барселони і те, наскільки вони сильні вдома, але ми готові змагатися і віримо, що можемо завдати їм неприємностей».

В іншому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 8 квітня зустрінуться Парі Сен-Жермен і Ліверпуль.

До речі, напередодні чвертьфіналів Ліги чемпіонів суперкомп’ютер спрогнозував головного претендента на трофей. Ця команда ніколи не вигравала турнір.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона Атлетіко (Мадрид)

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