«Ми були найкращою командою Іспанії». Де Йонг розповів, чим особливий чемпіонський титул Барселони в цьому сезоні

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг поділився емоціями після завоювання чемпіонського титулу в Ла Лізі після перемоги над Реалом (2:0) та підбив підсумки сезону для каталонського клубу.

Нідерландець зазначив, що цей успіх має особливе значення для команди через перемогу над мадридцями у вирішальному матчі, повідомляє Marca.

«Цей титул особливий ще й тому, що ми виграли його вдома проти Реала. Тепер потрібно насолодитися цим разом із вболівальниками», — зазначив гравець.

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Футболіст також похвалив головного тренера Барселони Фліка, наголосивши, що тренер поєднує дисципліну зі свободою для гравців на полі.

«Флік дуже важливий для команди. У нього чіткі ідеї, але водночас він дає гравцям багато свободи. Завдяки цьому ми можемо показувати свою якість», — сказав Де Йонг.

Він також зазначив, що команда заслужено стала чемпіоном Іспанії, але також мріє виграти Лігу чемпіонів, що цього сезону їй не вдалося.

«Кожен титул потрібно святкувати максимально. Особливо Ла Лігу — турнір, який триває весь сезон. Ми були найкращою командою Іспанії. Звичайно, ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, це наша мета. Наступного року матимемо ще один шанс», — сказав де Йонг.

Раніше Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом.