«Наступний крок». Тренер Барселони назвав головне завдання команди після вильоту з Ліги чемпіонів

Німецький фахівець похвалив свою команду, яка в першій грі програла мадридському Атлетіко (0:2), а в другій здобули перемогу (2:1).

«Ми зіграли фантастичний перший тайм. Нам потрібно було забивати більше голів. Це було реально. Наприкінці ми пропустили гол. Наприкінці це футбол. Але я дуже пишаюся ставленням».

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Флік заявив, що головним завданням Барселони на кінець сезону є перемога в чемпіонаті Іспанії.

«Наступний крок — виграти Ла Лігу. Ми повинні показати ставлення, менталітет. Ми всі розчаровані. Для кожного це велика мрія — виграти Лігу чемпіонів. Звичайно, ми маємо вчитися, але в нас є молода команда. Нам потрібно поліпшити гру, і ми покращимо її в наступному сезоні.

Сьогодні також добре поговорити про те, як справи у гравців. Щодня ми повинні вчитися більше, ставати кращими, і саме це ми хочемо робити.

Я знаю, що це дуже розчаровує всіх, але це футбол, це життя, і ми повинні повернутися.

Для мене не важливо, коли ми виграємо Ла Лігу. Я хочу виграти Ла Лігу. Не має значення, в який день ми її виграємо. Тепер ми можемо зосередитися на Ла Лізі. Це складно, тому що всі вірили, що ми зможемо зробити це сьогодні, але ми повинні це прийняти, і ми повернемося", — наводить слова тренера BBC.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії «синьо-гранатові» посідають перше місце, випереджаючи мадридський Реал на дев’ять очок.

Зазначимо, що лідер Барселони заявив про «крадіжку» в матчах проти Атлетіко в Лізі чемпіонів.