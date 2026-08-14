Барселона готує третю пропозицію за Родрі після двох відмов Манчестер Сіті

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб готує вже третю фінансову пропозицію щодо 30-річного футболіста.

Перші дві пропозиції Барселони на 50 та 60 мільйонів євро були відхилені. Переговори між клубами продовжаться, а нова пропозиція має бути приблизно посередині між останньою сумою в 60 мільйонів євро та запитуваними Манчестер Сіті 80 мільйонами.

Реклама

Зазначимо, іспанець виступає за Манчестер Сіті з 2019 року, коли англійський клуб придбав його в Атлетіко за 70 мільйонів євро. Минулого сезону півзахисник провів 33 матчі та забив два голи. Transfermarkt оцінює його в 55 мільйонів євро.

Чинний контракт Родрі з англійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Раніше футболіст заявляв про зацікавленість у переході до мадридського Реала, однак у боротьбу за гравця серйозно втрутилася Барселона.

У складі збірної Іспанії Родрі став чемпіоном Європи у 2024 році та чемпіоном світу у 2026-му, а також отримав нагороду найкращому гравцеві мундіалю.

У 2024 році Родрі також отримав Золотий м’яч.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.