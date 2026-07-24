Основним кольором форми став чорний, який плавно переходить у фіолетовий унизу футболки (Фото: ФК Барселона)

Барселона презентувала новий виїзний комплект форми на сезон-2026/27, створений у співпраці з Nike та брендом легендарного баскетболіста Кобі Браянта.

Про це повідомляє офіційний сайт Барселони.

Це вже другий спільний проєкт каталонського клубу та бренду Kobe після старту співпраці минулого сезону. У клубі наголошують, що новий дизайн символізує прагнення до постійного розвитку, боротьби за найвищі цілі та бажання перевершувати власні межі.

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Основним кольором форми став чорний, який плавно переходить у фіолетовий унизу футболки. Таке поєднання відсилає до кольорів, із якими асоціювалася кар'єра Браянта в НБА. Золоті елементи мають символізувати боротьбу за титули, а на тканині використано текстуру, натхненну зміїною шкірою — ще одну відсилку до легендарного прізвиська Кобі - Чорна Мамба.

На грудях розміщено логотип бренду Kobe замість традиційної емблеми Nike, а всередині коміра нанесено цитату Браянта: «Leave the game better than you found it» («Залиш гру кращою, ніж вона була до тебе»).

Нову форму вже представили гравці чоловічої та жіночої команд Барселони, серед яких Педрі, Гаві, Френкі де Йонг, Алехандро Бальде, Патрісія Гіхарро, Ева Пайор та Клаудія Піна.

Раніше повідомлялося, що Барселона придбала форварда дортмундської Боруссії Каріма Адеємі за 22 мільйони євро.