Звинувачують через трансфер Альвареса: в Іспанії розслідують Барселону після звернення Атлетіко

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Як повідомляє Marca, справу відкрито у форматі надзвичайної дисциплінарної процедури.

Атлетіко звинувачує Барселону в тому, що каталонський клуб намагався розпочати переговори щодо трансферу нападника Хуліана Альвареса поза межами дозволеного трансферного періоду. Аргентинець має чинний контракт із мадридським клубом до червня 2030 року.

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Генеральний директор Атлетіко Мігель Анхель Хіль раніше попереджав, що клуб звернеться до відповідних органів для захисту своїх інтересів.

Через місяць після звернення RFEF повідомила обидва клуби про початок розслідування.

Барселона вже отримала офіційне повідомлення про відкриття провадження. У клубі, який очолює Жоан Лапорта, вважають це стандартною процедурою, після якої розпочинається етап подання пояснень.

Тепер і Барселона, і Атлетіко мають надати свою версію подій. Після цього відповідні органи RFEF вивчать матеріали справи та ухвалять остаточне рішення.

Зазначимо, що Хуліан Альварес перейшов до Атлетіко влітку 2024 року з Манчестер Сіті за 95 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 аргентинський форвард провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав 10 результативних передач.

Також Альварес побив рекорд Ліонеля Мессі за швидкістю досягнення позначки у 25 голів у Лізі чемпіонів.

Крім того, інтерес до нападника проявляв мадридський Реал, який пропонував за нього 150 мільйонів євро, однак також отримав відмову.

Раніше Мігель Анхель Хіль заявив, що клуб не має наміру продавати нападника Хуліана Альвареса під час літнього трансферного вікна, попри інтерес з боку Барселони.