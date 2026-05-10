Барселона перемогла Реал у Класико і вдруге поспіль стала чемпіоном Іспанії з футболу

Барселона виграла золоті медалі чемпіонату Іспанії з футболу в сезоні 2025/26.

У 35-му турі Ла Ліги каталонська команда вдома приймала мадридський Реал. Перемога або нічия в Класико гарантувала синьо-гранатовим чемпіонський титул. Барселона перемогла з рахунком 2:0.

Реклама

Господарі вийшли вперед уже на 9-й хвилині завдяки блискучому удару зі штрафного у виконанні Маркуса Рашфорда. На 18-й хвилині Ферран Торрес подвоїв перевагу Барси після чудової комбінації.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін уперше за майже два місяці залишився в запасі. У ворота мадридців повернувся Тібо Куртуа, який відновився від травми.

Чемпіонат Іспанії, 35-й тур

Барселона — Реал — 2:0

Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18

Відрив Барселони від Реала у таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Каталонська команда виграла чемпіонат Іспанії вдруге поспіль і у 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.

Реал нинішній сезон завершив без трофеїв. У січні клуб звільнив головного тренера Хабі Алонсо, якого замінив Альваро Арбелоа.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.

Ми також писали, що віцекапітана Реала відвезли в лікарню після бійки з одноклубником у роздягальні. Мадридський клуб оштрафував обох гравців.