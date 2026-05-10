Помер у день Класико. Головний тренер Барселони втратив батька перед матчем із Реалом
Флік очолює Барселону з 2024 року (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
Помер батько головного тренера каталонської Барселони Ганса-Дітера Фліка.
Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.
«Барселона і вся синьо-гранатова сім'я хочуть висловити всю свою любов і підтримку Гансі Фліку після смерті його батька. Ми розділяємо ваш біль, і наші думки з вами та вашою родиною у цей важкий час», — йдеться у заяві.
Як зазначає Marca, батько Фліка помер у неділю, 10 травня, у день матчу Барселони з Реалом. Попри втрату, 61-річний німецький фахівець вирушить на Класико з командою, про своє рішення він повідомив керівництву Барселони.
Перемога або нічия у поєдинку з Реалом гарантує Барселоні золоті медалі чемпіонату Іспанії. За чотири тури до кінця сезону перевага каталонців над мадридцями у таблиці становить 11 очок.
Матч Барселона — Реал на стадіоні Камп Ноу розпочнеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Флік очолив Барселону у 2024 році. У дебютному сезоні німець виграв з клубом чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії. У нинішній кампанії Барселона також здобула Суперкубок.
Раніше Флік очолював Баварію і збірну Німеччини. З мюнхенським клубом він виграв сім трофеїв, зокрема переміг у Лізі чемпіонів-2019/20.
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