З’явилися проблеми з пам’яттю. Один із лідерів Реала не зіграє з Барселоною після бійки з одноклубником

Віцекапітан Реала Федеріко Вальверде пропустить Класико з Барселоною в рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії.

Уругвайський півзахисник не допоможе Реалу через травму, якої зазнав під час бійки з одноклубником Орельєном Чуамені в роздягальні, повідомляє El Mundo.

Раніше стало відомо, що Вальверде і Чуамені влаштували конфлікт і побилися після тренування. Федеріко відвезли в лікарню через розсічення, яке він отримав, вдарившись об стіл у роздягальні.

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За даними іспанських ЗМІ, відразу після інциденту у Вальверде були проблеми з пам’яттю. Лікарі рекомендували хавбеку не виходити на поле у грі з Барселоною, він пропустить щонайменше тиждень.

Реал відкрив дисциплінарні справи щодо поведінки обох гравців. Поки невідомо, чи дозволять Чуамені взяти участь у Класико.

Матч Барселона — Реал відбудеться у неділю, 10 травня. Перемога або нічия у цьому поєдинку гарантує каталонській команді золоті медалі Ла Ліги.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Реал не виграв жодного титулу. У січні клуб звільнив головного тренера Хабі Алонсо, у якого, за даними ЗМІ, був конфлікт із деякими гравцями, зокрема зірковим вінгером Вінісіусом Жуніором. Замість Алонсо команду очолив Альваро Арбелоа.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро.