Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом — фото

11 травня, 08:54
Ліонель Мессі привітав Барселону (Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Ліонель Мессі привітав Барселону (Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports)

У рамках 35-го туру Ла Ліги Барселона обіграла мадридський Реал (2:0) і достроково стала чемпіоном турніру.

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Колишній нападник і капітан «синьо-гранатових» Ліонель Мессі відреагував на перемогу каталонського клубу в чемпіонаті Іспанії сезону-2025/2026.

«Чемпіони! Хай живе Барселона!», — написав Мессі на своїй сторінці в Instagram.

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instagram.com/leomessi
Фото: instagram.com/leomessi

Відрив Барселони від Реала в таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Барселона набрала 91, а в Реала — 77 балів.

Восьмиразовий володар Золотого м’яча Мессі з 2003 по 2021 рік виступав за Барселону, у складі якої провів 778 матчів, забив 672 голи і зробив 303 гольові передачі. Разом із каталонським клубом аргентинський нападник виграв 35 трофеїв, зокрема 10 разів чемпіонат Іспанії та чотири рази Лігу чемпіонів.

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Після відходу Мессі з Барселони команда ставала чемпіоном у сезонах-2022/2023, 2024/2025 і 2025/2026. Каталонці виграли чемпіонат Іспанії 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.

Реал нинішній сезон завершив без трофеїв. У січні клуб звільнив головного тренера Хабі Алонсо, якого замінив Альваро Арбелоа.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Ліонель Мессі Чемпіонат Іспанії

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