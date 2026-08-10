Каталонців не влаштували 40 млн євро: Барселона відмовила ПСЖ у трансфері Торреса

Пропозиція надійшла каталонському клубу минулого понеділка, однак її сума виявилася значно нижчою за оцінку гравця в Барселоні.

За даними каталонської газети Mundo Deportivo, ПСЖ запропонував 40 мільйонів євро фіксованої суми. Барселона відмовилася від цієї пропозиції та очікує значно більшої суми.

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При цьому Торрес уже узгодив особисті умови з ПСЖ і хоче, щоб перехід відбувся якомога швидше. У Барселоні це знають, однак не дадуть остаточного схвалення трансферу, доки фінансова пропозиція не відповідатиме їхній оцінці футболіста.

Каталонський клуб базує свою позицію на виступах Торреса за збірну Іспанії на останньому чемпіонаті світу, його міжнародному досвіді та віці. У Барселоні вважають, що ці фактори значно підвищують ринкову вартість гравця.

Найближчими днями мають відбутися нові раунди переговорів. ПСЖ прагне посилити склад перед початком нового сезону, тоді як Барселона хоче отримати за Торреса суму, яка відповідатиме її оцінці.

У разі продажу Торреса каталонці також повинні будуть виплатити Манчестер Сіті 7−8 мільйонів євро. Таку умову погодили під час трансферу іспанця до Барселони у 2021 році.

Минулого сезону Торрес провів 49 матчів, забив 21 гол і віддав три результативні передачі. Також іспанець став автором єдиного гола у фіналі ЧС-2026 проти Аргентини.

Раніше повідомлялось, що лідер Барселони та збірної Іспанії Педрі пофарбував волосся після перемоги на ЧС-2026.