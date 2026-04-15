«Суддівство було дуже поганим». Лідер Барселони заявив про «крадіжку» у матчах проти Атлетіко в Лізі чемпіонів

Вінгер Барселони Рафінья висловився про виліт каталонців від Атлетіко у чвертьфіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи .

У домашньому протистоянні підопічні Фліка поступилися з рахунком 0:2, а наприкінці першого тайму захисник господарів Пау Кубарсі отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

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У матчі-відповіді Барселоні вдалося швидко відіграти два м’ячі, однак ще до перерви каталонці пропустили. У другій половині зустрічі Ерік Гарсія отримав вилучення, що завадило «блаугранас» повноцінно провести фінальний штурм.

Рафінья вважає, що у Барселони вкрали вихід до півфіналу турніру, оскільки, за його словами, суддівство в цих матчах було дуже слабким.

«Для мене це був украдений матч. І не лише цей, а й інший також. Вважаю, що суддівство було дуже поганим — неймовірно, які рішення він [арбітр] ухвалював. Атлетіко зробив не знаю скільки фолів, а арбітр не показав їм жодної жовтої картки.

Хотів би зрозуміти цей страх перед тим, що Барселона може прийти й виграти", — цитує Рафінью AS.

На нашому сайті можна глянути відеоогляд, як мадридці вибили Барселону з Ліги чемпіонів.