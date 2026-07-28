Легенда футболу звинуватив Гвардіолу в невдачах збірної Німеччини

Легендарний футболіст вважає, що значний вплив на погіршення результатів справила філософія Хосепа Гвардіоли, який очолював Баварію з 2013 по 2016 рік.

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«На мою думку, ми надто сильно підпали під вплив філософії Гвардіоли, коли він працював у Баварії з 2013 по 2016 рік. Достатньо поглянути, чого відтоді досягла збірна Німеччини.

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Після виходу до півфіналу Євро-2016 нашим найкращим результатом став чвертьфінал Євро-2020 (насправді німці вибули в 1/8 фіналу — прим.). А до того протягом багатьох років ми незмінно доходили щонайменше до півфіналу", — наводить слова Швайнштайгера Mundo Deportivo.

Швайнштайгер грав під керівництвом Гвардіоли в Баварії у 2013−2015 роках. На чемпіонаті світу 2026 року збірна Німеччини вибула в 1/16 фіналу, поступившись Парагваю в серії пенальті.

Після завершення минулого сезону Манчестер Сіті повідомив, що Гвардіола залишає посаду головного тренера, попри те, що його контракт був розрахований до літа 2027 року.

Гвардіола очолював Манчестер Сіті з 2016 по 2026 рік. Під його керівництвом команда шість разів ставала чемпіоном Англії, виграла Лігу чемпіонів і здобула величезну кількість інших трофеїв.

Повідомлялося, що збірна Німеччини отримала нового головного тренера.