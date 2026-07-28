Легенда футболу звинуватив Гвардіолу в невдачах збірної Німеччини

28 липня, 15:15
Хосеп Гвардіола зазнав критики з боку Бастіана Швайнштайгера (Фото: facebook.com/MrPepGuardiola)

Хосеп Гвардіола зазнав критики з боку Бастіана Швайнштайгера (Фото: facebook.com/MrPepGuardiola)

Колишній півзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер поділився своєю думкою щодо причин невдалих виступів національної команди останніми роками.

Легендарний футболіст вважає, що значний вплив на погіршення результатів справила філософія Хосепа Гвардіоли, який очолював Баварію з 2013 по 2016 рік.

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«На мою думку, ми надто сильно підпали під вплив філософії Гвардіоли, коли він працював у Баварії з 2013 по 2016 рік. Достатньо поглянути, чого відтоді досягла збірна Німеччини.

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Після виходу до півфіналу Євро-2016 нашим найкращим результатом став чвертьфінал Євро-2020 (насправді німці вибули в 1/8 фіналу — прим.). А до того протягом багатьох років ми незмінно доходили щонайменше до півфіналу", — наводить слова Швайнштайгера Mundo Deportivo.

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Швайнштайгер грав під керівництвом Гвардіоли в Баварії у 2013−2015 роках. На чемпіонаті світу 2026 року збірна Німеччини вибула в 1/16 фіналу, поступившись Парагваю в серії пенальті.

Після завершення минулого сезону Манчестер Сіті повідомив, що Гвардіола залишає посаду головного тренера, попри те, що його контракт був розрахований до літа 2027 року.

Гвардіола очолював Манчестер Сіті з 2016 по 2026 рік. Під його керівництвом команда шість разів ставала чемпіоном Англії, виграла Лігу чемпіонів і здобула величезну кількість інших трофеїв.

Повідомлялося, що збірна Німеччини отримала нового головного тренера.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Хосеп Гвардиола Збірна Німеччини

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