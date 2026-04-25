Мюнхенська команда, яка вже достроково оформила чемпіонський титул і готується до півфіналу Ліги чемпіонів, вийшла на поєдинок у напіврезервному складі. У запасі залишилися найкращий бомбардир Баварії в нинішньому сезоні Гаррі Кейн і найкращий асистент Майкл Олісе.

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Майнц, який цього сезону дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій, шокував суперника в першому таймі. Господарі поля до перерви забили три голи: відзначилися Домінік Кор, Пауль Небель і Шералдо Бекер.

На початку другого тайму на полі з’явились Кейн та Олісе. Камбек Баварії розпочався на 53-й хвилині з голу форварда Ніколаса Джексона.

На 73-й хвилині Олісе відіграв ще один м’яч, а на 80-й Джамал Мусіала зрівняв рахунок. Перемогу гостям приніс гол Кейна на 83-й хвилині.

Баварія здобула свою восьму перемогу у цьому сезоні Бундесліги, поступаючись у рахунку під час матчу. Це повторення рекорду елітного дивізіону Німеччини — раніше аналогічний показник продемонстрував Баєр у сезоні 1999/00, повідомляє Opta.

Нагадаємо, Баварія минулого тижня виграла свій 35-й титул чемпіона Німеччини, що є рекордом.

Команда Венсана Компані цього року претендує на требл. У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенці зіграють проти французького ПСЖ, а у фіналі Кубку Німеччини зустрінуться зі Штутгартом.

Повідомлялося, що зірка Баварії не зіграє на ЧС-2026 через травму.