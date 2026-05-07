Англійський експерт обурився через невизначений пенальті за руку Жоау Невеша.

«Я дивлюся на це і просто в люті. У Жоау Невеша рука виставлена так, ніби він регулює рух — це очевидна гра рукою, чистий пенальті для Баварії, але арбітр просто махає, а гра триває. Як це можна не зафіксувати? Те ж саме було напередодні в грі Арсеналу проти Атлетіко — шокуючі рішення у найважливіші моменти.

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Такі епізоди вирішують долю клубу. Одна суддівська помилка — і весь сезон, уся мрія про Лігу чемпіонів зникає. Це півфінал ЛЧ, найвищий рівень — тут не можна так помилятися. Це не аматорський футбол, це головна сцена клубного світу. Неймовірно", — наводить слова Каррагера Lemonbriz.

У цьому матчі рефері також не вилучив Нунду Мендеша, який мав отримати другу жовту картку за гру рукою.

У півфіналах Ліги чемпіонів Арсенал виявився сильнішим за Атлетіко (1:1, 1:0), а ПСЖ пройшов Баварію за сумою двох матчів (5:4, 1:1).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Минулого року ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Лондонський клуб тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. «Каноніри» вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.

Нагадаємо, що за версією УЄФА найкращим гравцем півфіналу-відповіді між Баварією і ПСЖ став центральний захисник парижан Вільян Пачо.