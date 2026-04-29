Один із лідерів ПСЖ пропустить матч-відповідь із Баварією в півфіналі Ліги чемпіонів через травму
Хакімі травмувався в першому поєдинку з Баварією (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Основний правий захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі не допоможе команді у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.
Після першого поєдинку між командами в Парижі у марокканця діагностували розрив м’язів задньої поверхні стегна, повідомляє видання RMC Sport.
Хакімі пропустить від двох із половиною до трьох тижнів. Очікується, що захисник зможе зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, якщо ПСЖ пройде Баварію. Участь футболіста в чемпіонаті світу-2026 не перебуває під загрозою.
Нагадаємо, ПСЖ обіграв Баварію у першому півфіналі Ліги чемпіонів із рахунком 5:4. Хакімі у другому таймі відзначився результативною передачею на грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію.
Матч-відповідь між Баварією і ПСЖ відбудеться у Мюнхені у середу, 6 травня. Переможець протистояння зіграє у фіналі ЛЧ проти переможця дуелі Атлетіко (Іспанія) — Арсенал (Англія).
27-річний Ашраф Хакімі у нинішньому сезоні забив три голи й віддав дев’ять результативних передач у 31 матчі за ПСЖ у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.
Форвард Гаррі Кейн після голу у ворота ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.