«Обидві команди схожі». Тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ

7 травня, 08:51
Луїс Енріке прокоментував вихід ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Луїс Енріке прокоментував вихід ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після нічиєї в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів із мюнхенською Баварією (1:1).

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Іспанський фахівець заявив, що команда заслужила вийти у фінал турніру, адже вона показала характер.

«Характер, який ми продемонстрували проти такої команди, як Баварія, — це дуже позитивний момент. Ми неймовірно щасливі вдруге поспіль вийти у фінал Ліги чемпіонів.

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Гра була дуже інтенсивною. Дуже важкою. Вони грають у футбол на найвищому рівні. Обидві команди схожі, ми любимо грати у високий пресинг. Ми дуже щасливі", — наводить слова тренера офіційний сайт УЄФА.

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Перший матч між мюнхенцями і парижанами пройшов у столиці Франції і завершився перемогою команди Луїса Енріке з рахунком 5:4.

ПСЖ другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Нагадаємо, торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Баварія (Мюнхен) Ліга чемпіонів

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