Ілля Забарний може зіграти у фіналі Ліги чемпіонів (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Французький ПСЖ вийшов у фінал Ліги чемпіонів, вибивши з турніру Баварію за підсумками двоматчевого протистояння (5:4, 1:1).

Український захисник парижан Ілля Забарний відреагував на досягнення команди.

Забарний на своїй сторінці в Instagram опублікував stories із привітанням від пресслужби клубу, адресованим уболівальникам після виходу у фінал.

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Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Зазначимо, що обидва півфінали проти Баварії українець провів у запасі і на полі не з’явився.

Забарний став п’ятим гравцем з України, чиєму клубу вдавалося дійти до цієї стадії турніру. Раніше це вдавалося Андрію Шевченку, Анатолію Тимощуку, Олександру Зінченку та Андрію Луніну.

У нинішньому сезоні Забарний зіграв за ПСЖ 33 матчі у всіх турнірах, а в рамках Ліги чемпіонів взяв участь у шести іграх.

ПСЖ другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Нагадаємо, торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Зазначимо, що за версією УЄФА найкращим гравцем півфіналу-відповіді став центральний захисник ПСЖ Вільян Пачо.