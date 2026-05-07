ПСЖ стримав Баварію і другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Дембеле (праворуч) забив гол на початку матчу (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Французький Парі Сен-Жермен став другим учасником фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, пройшовши німецьку Баварію за підсумками двох матчів.

Після домашньої перемоги з рахунком 5:4 команда Луїса Енріке зіграла з Баварією внічию на виїзді — 1:1.

Парижани відкрили рахунок уже на третій хвилині зустрічі: Хвіча Кварацхелія після проходу лівим флангом прострілив у центр штрафного, звідки Усман Дембеле потужним ударом відправив м’яч під поперечину.

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Футболісти ПСЖ знову зіграють у фіналі ЛЧ / Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Після швидкого голу ПСЖ впевнено діяв в обороні й добре стримував атаку Баварії, яка створила вкрай мало дійсно гольових моментів. У компенсований до другого тайму час Гаррі Кейн зрівняв рахунок, але перевести матч у додатковий час мюнхенці не зуміли.

Ліга чемпіонів-2025/26, півфінал, матч-відповідь

Баварія (Німеччина) — ПСЖ (Франція) — 1:1

Голи: Кейн, 90+4 — Дембеле, 3

ПСЖ переміг за сумою двох матчів — 6:5

ПСЖ другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені у Будапешті. Нагадаємо, торік ПСЖ вперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

У складі ПСЖ фіналістом ЛЧ став український захисник Ілля Забарний, який проводить дебютний сезон у Франції. У нинішній кампанії Забарний провів шість матчів у Лізі чемпіонів.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.