«Найкраща команда Європи». Компані назвав причину вильоту Баварії від ПСЖ у Лізі чемпіонів

Бельгійський фахівець зазначив, що його підопічним не вдалося реалізувати свої моменти через дії суперника в обороні.

«Це, звичайно, важко прийняти, ми програли в щільній боротьбі. Ми були не гірші за парижан, такі матчі вирішуються дрібницями.

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Перший тайм у нас вийшов хорошим, я відчував, що ми були кращими і часто виходили в ті зони, де могли небезпечно атакувати, але ПСЖ дуже добре діяв при навісах. Вони були дуже активні. Хоча ми створювали небезпечні моменти, вони не давали нам завдати завершального удару".

Компані заявив, що ПСЖ є найкращою командою Європи за останні два роки.

«Основою завжди є енергія, і команда знову це показала. На жаль, ми не у фіналі. Потрібно визнати, що ми грали проти чудового суперника. Ліга чемпіонів для нас поки що закінчена, але будуть ще моменти, ще можливості, і це для мене теж хороша мотивація. В обох команд був дуже, дуже високий рівень.

У ПСЖ стільки якості, вони, ймовірно, були найкращою командою Європи в останні два роки. Ми зіграли з ними п’ять разів — двічі виграли, двічі програли і один матч звели внічию. Повинен сказати, ми зробили все. Вітаю ПСЖ, але ми спробуємо знову", — наводить слова Компані офіційний сайт мюнхенців.

За сумою двох зустрічей ПСЖ пройшов Баварію — у першій грі парижани обіграли суперника з рахунком 5:4. ПСЖ другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Нагадаємо, торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.