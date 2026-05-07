«Просто смішно й абсурдно». У Баварії жорстко розкритикували суддівство у грі з ПСЖ

Бельгієць вважає, що судді припустилися кількох помилок, які мали велике значення.

«Нам потрібно подивитися на деякі епізоди, які були вирішені арбітрами у двох матчах. Це ніколи не буде виправданням усього, що відбувається, але це важливо. Якщо подивитися обидва матчі, то, напевно, занадто багато було проти нас.

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Щодо ситуацій із рукою — я розумію правила. У першому матчі м’яч спочатку влучив Девісу в тіло, а потім у руку, але судді сказали, що через траєкторію подачі це пенальті.

У другому матчі рука Жоау Невеша була піднята, м’яч у неї влучив. Але через те, що це був пас від партнера, пенальті не призначили. Однак якщо подивитися на обидва епізоди, то за наявності хоч краплі здорового глузду стає просто смішно. Це абсурд, як би там не було. Це не пояснює весь матч, але в підсумку все вирішив один гол.

Далі - друга жовта картка Нуну Мендешу. Мені здалося, що арбітр уже хотів її показати, але потім відсмикнув руку, бо зрозумів, що вже давав йому попередження, і не захотів його вилучати", — наводить слова тренера BBC.

Перший матч між мюнхенцями і парижанами пройшов у столиці Франції і завершився перемогою команди Луїса Енріке з рахунком 5:4.

ПСЖ другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Нагадаємо, торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.