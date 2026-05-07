Вільян Пачо найкращим гравцем у матчі з Баварією (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

24-річний еквадорський футболіст провів на полі всі 90 хвилин. Він зробив два відбори та шість повернень м’яча. Вільян подолав 8,9 км за гру.

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«Ми дуже раді знову вийти у фінал. Мене порадувала наша самовіддача, це було дуже важливо. Наш менталітет колективного захисту — те, що нас визначає», — наводить слова Пачо офіційний сайт УЄФА.

Перший матч між мюнхенцями і парижанами пройшов у столиці Франції і завершився перемогою команди Луїса Енріке з рахунком 5:4.

ПСЖ другий рік поспіль вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі підопічні Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом, який напередодні пройшов мадридський Атлетіко.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті. Нагадаємо, торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0.

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.