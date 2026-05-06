Баварія — ПСЖ: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

6 травня, 20:45
Баварія проти ПСЖ (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Баварія проти ПСЖ (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

6 травня, у середу, відбудеться другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між мюнхенцями і парижанами.

Зустріч відбудеться в Мюнхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Баварія — Парі Сен-Жермен. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Баварія — Парі Сен-Жермен у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Команди зустрічаються в Лізі чемпіонів ушосте за останні дев’ять сезонів.

Програш у Парижі перервав переможну п’ятиматчеву серію Баварії в цьому протистоянні. Вдома мюнхенці виграв п’ять із семи матчів проти парижан.

ПСЖ і Баварія — найрезультативніші команди поточного розіграшу: у парижан 43 голи, у мюнхенців 42, при цьому німці провели 13 матчів, а французи — 15. Уперше в історії турніру відразу дві команди забили по 40 і більше м’ячів за сезон. При цьому рекорд результативності за один розіграш Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів належить Барселоні в сезоні 1999/2000 — 45 голів.

Раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо негативних оцінок поєдинку парижан із Баварією в півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що один фіналіст уже відомий. Лондонський Арсенал уперше за 20 років зіграє у фіналі Ліги чемпіонів після перемоги над мадридським Атлетіко.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів Баварія (Мюнхен) ПСЖ (Paris SG)

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