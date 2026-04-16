Що сказав Лунін? Зірки Реала обурилися через вилучення у матчі проти Баварії — відео

16 квітня, 12:00
Лунін пропустив чотири голи (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Лунін пропустив чотири голи (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

У середу, 15 квітня, Баварія перемогла Реал з рахунком 4:3 та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів.

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Після поразки у Мадриді (1:2) «вершкові» намагалися врятувати ситуацію. Перший тайм завершився з перевагою Реала — 3:2. Такий результат дозволяв гостям перевести поєдинок в овертайм.

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Однак на 86-й хвилині півзахисник мадридців Едуардо Камавінга отримав другу жовту картку й залишив команду в меншості. Через кілька миттєвостей Баварія зрівняла рахунок, а згодом і вирвала перемогу в матчі.

Коли гравці Реала покидали стадіон, журналісти попросили прокоментувати епізод із вилученням. Свою думку висловив і український голкіпер «вершкових» Андрій Лунін.

Лунін: «Це занадто перебільшено».

Рюдігер: «Я вважаю, що це краще не коментувати».

Мілітао: «На мою думку, це було несправедливо».

Беллінгем: «Це неможливо назвати червоною карткою, це просто жарт».

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/2044545402171449770

У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

Раніше тренер мадридців назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів. Також Арбелоа висловився про своє майбутнє в клубі.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   ФК Реал Мадрид Андрій Лунін Баварія (Мюнхен) Ліга чемпіонів

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