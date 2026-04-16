Переможець Ліги чемпіонів назвав ідіотом півзахисника Реала після вильоту від Баварії

16 квітня, 08:57
Веслі Снейдер (Фото: facebook.com/WesleySneijder)

Веслі Снейдер (Фото: facebook.com/WesleySneijder)

Колишній футболіст збірної Нідерландів Веслі Снейдер розкритикував півзахисника мадридського Реала Едуарду Камавінгу.

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Снейдер жорстко висловився з приводу французького футболіста, який у ключовий момент гри з Баварією (3:4) дістав другу жовту картку, що призвела до вилучення.

«Камавінга — ідіот! Знаєте, що гравці Реала повинні зробити після фінального свистка? Вони повинні побігти в роздягальню і виплеснути свою злість на Камавінгу прямо там!», — наводить слова Снейдера Football Autopsie.

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Камавінга заробив дві жовті картки на 78-й і 86-й хвилинах. Після цього суперник забив два вирішальні голи.

Нагадаємо, що поєдинок завершився вольовою перемогою Баварії з рахунком 4:3. У першій зустрічі мюнхенці були сильнішими 2:1.

У півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

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Протягом своєї професійної кар'єри Снейдер виступав за Аякс, Реал Мадрид, Галатасарай та інші клуби. Найуспішнішим для нього став сезон 2009/10, коли разом з Інтером він виграв Лігу чемпіонів УЄФА, чемпіонат Італії та Кубок країни.

Повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Баварія (Мюнхен) Ліга чемпіонів

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