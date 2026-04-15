Поєдинок пройде в Мюнхені та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Баварія — Реал. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Баварія — Реал у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що перший чвертьфінал ЛЧ Баварія виграла в гостях.

Реал виграв у Баварії в чотирьох останніх єврокубкових двоматчевих поєдинках, зокрема в півфіналі ЛЧ-2023/24 (загл. 4:3). Крім того, Мадрид завжди проходив Мюнхен на стадії чвертьфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів (1987/88, 2001/02 і 2016/17).

Баварія виграла 29 із 30 єврокубкових двоматчевих протистоянь, у яких перемагала в першій зустрічі на виїзді. У 12 із 13 випадків, коли перший матч було виграно з різницею в один м’яч, німецька команда також проходила далі.

Реал виграв лише одну єврокубкову двоматчеву дуель із семи попередніх, у яких поступився вдома в першому матчі.

Баварія не обігравала Реал у чотирьох останніх домашніх єврокубкових матчах.

В іншому матчі дня сьогодні грають Арсенал і Спортінг.