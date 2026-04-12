Баварія встановила новий рекорд Бундесліги, який тримався понад пів століття

Мюнхенці оформили рекорд після розгромної перемоги над Санкт-Паулі з рахунком 5:0 у матчі 29-го туру.

Ще після перемоги над Фрайбургом (3:2) у 28‑му турі баварці мали 100 голів і були за крок від оновлення рекорду, що тримався понад пів століття. Для перевершення показника у 101 м’яч Баварії потрібно було забити лише два голи в шести матчах сезону, але команда зробила це вже в наступній грі, забивши аж п’ять без відповіді.

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У підсумку Баварія довела кількість забитих м’ячів у сезоні до 105 і переписала рекорд Бундесліги, який із сезону 1971/72 також належав мюнхенському клубу. До завершення чемпіонату ще п’ять турів, тож Баварія має шанс ще не раз переписати рекорд.

Найбільше забитих голів однією командою в сезоні Бундесліги:

1. Баварія (2025/26) — 105 голів (за 5 турів до кінця)

2. Баварія (1971/72) — 101 гол

3. Баварія (2019/20) — 100 голів

4‑5. Баварія (2024/25) — 99 голів

4‑5. Баварія (2020/21) — 99 голів

Мюнхенці впевнено лідирують у Бундеслізі, випереджаючи Боруссію Дортмунд на 12 очок. Крім того, Баварія продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів: у першому матчі ¼ фіналу команда перемогла Реал 2:1, а матч‑відповідь відбудеться 15 квітня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що легенда Реала звинуватив Луніна у поразці від Баварії у Лізі чемпіонів.