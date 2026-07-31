У матчі проти Баварії дебютував 50-річний касир клубу — його команда поступилася 0:15 — відео
Лукас Патцольд зіграв за Роттах-Егерн (Фото: X/Bayern & Germany)
Баварія здобула розгромну перемогу в передсезонному товариському матчі, обігравши аматорський Роттах-Егерн із рахунком 15:0.
Водночас найбільше уваги привернув не результат зустрічі, а незвичайний дебют одного з футболістів суперника.
Мюнхенський клуб провів традиційний щорічний товариський матч проти представника нижчих дивізіонів Німеччини. Цього разу суперником команди Венсана Компані став Роттах-Егерн, який виступає у дев’ятому дивізіоні німецького футболу.
У складі аматорського клубу проти Баварії дебютував 50-річний Лукас Патцольд. За основною професією він є офіцером поліції, а у Роттах-Егерн працює касиром. У структурі клубу Патцольд перебуває з 2002 року, повідомляє The Sun.
Патцольд вийшов на поле на 79-й хвилині матчу, коли його команда вже поступалася Баварії з рахунком 0:12. Попри свій вік, він отримав можливість зіграти проти футболістів рівня Джошуа Кімміха, Джонатана Та, Жоау Пальїнья та Кіма Мін Чже.
Баварія домінувала протягом усього матчу. У складі мюнхенців дублем відзначився Александар Павлович, а також голи забивали Аріон Ібрагімович, Феліпе Чавес, Майкон Кардосо, Арміндо Зіба та Бастіан Ассомо.
Раніше воротар Баварії Мануель Ноєр заявив, що наступний сезон, найімовірніше, стане для нього останнім у професійному футболі.
Також повідомлялося, що французький півзахисник мюнхенської Баварії Майкл Олісе залишиться у німецькому клубі в наступному сезоні.