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Водночас найбільше уваги привернув не результат зустрічі, а незвичайний дебют одного з футболістів суперника.

Мюнхенський клуб провів традиційний щорічний товариський матч проти представника нижчих дивізіонів Німеччини. Цього разу суперником команди Венсана Компані став Роттах-Егерн, який виступає у дев’ятому дивізіоні німецького футболу.

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У складі аматорського клубу проти Баварії дебютував 50-річний Лукас Патцольд. За основною професією він є офіцером поліції, а у Роттах-Егерн працює касиром. У структурі клубу Патцольд перебуває з 2002 року, повідомляє The Sun.

Патцольд вийшов на поле на 79-й хвилині матчу, коли його команда вже поступалася Баварії з рахунком 0:12. Попри свій вік, він отримав можливість зіграти проти футболістів рівня Джошуа Кімміха, Джонатана Та, Жоау Пальїнья та Кіма Мін Чже.

Баварія домінувала протягом усього матчу. У складі мюнхенців дублем відзначився Александар Павлович, а також голи забивали Аріон Ібрагімович, Феліпе Чавес, Майкон Кардосо, Арміндо Зіба та Бастіан Ассомо.

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Раніше воротар Баварії Мануель Ноєр заявив, що наступний сезон, найімовірніше, стане для нього останнім у професійному футболі.

Також повідомлялося, що французький півзахисник мюнхенської Баварії Майкл Олісе залишиться у німецькому клубі в наступному сезоні.