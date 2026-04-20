Мессі — на другому місці. Ноєр повторив рекорд за кількістю національних титулів у топ-5 ліг Європи

У неділю, 19 квітня, мюнхенська Баварія офіційно стала чемпіоном Німеччини з футболу.

Свій 13-й титул Бундесліги в кар'єрі завоював легендарний голкіпер Баварії Мануель Ноєр. Він повторив рекорд за кількістю національних чемпіонств у топ-5 ліг Європи, повідомляє Transfermarkt.

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По 13 чемпіонств також вигравали Томас Мюллер, Раян Гіггз і Кінгслі Коман. Мюллер здобув усі титули з Баварією, а Гіггз — з Манчестер Юнайтед. Коман дев’ять разів ставав чемпіоном Німеччини у складі Баварії, виграв два титули Серії А з Ювентусом і два чемпіонства Франції з ПСЖ.

Друге місце за кількістю національних титулів ділять чотири гравці, зокрема ексфорвард Барселони і ПСЖ Ліонель Мессі й колишній нападник Баварії Роберт Левандовський, який зараз грає за Барселону.

Рекордсмени за кількістю національних титулів / Фото: Transfermarkt

40-річний Мануель Ноєр виступає за Баварію з 2011 року, він капітан команди. Загалом голкіпер виграв з мюнхенцями 32 титули.

Баварія у нинішньому сезоні претендує на требл. У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенці зіграють проти французького ПСЖ, а у півфіналі Кубку Німеччини зустрінуться з Баєром.

Раніше повідомлялося, що Баварія втратила зіркового форварда до кінця сезону — він ризикує пропустити ЧС-2026.