35-й титул в історії. Баварія достроково виграла Бундеслігу і встановила клубний рекорд
Баварія оформила другий поспіль титул (Фото: REUTERS/Gintare Karpaviciute)
Мюнхенська Баварія стала чемпіоном Німеччини з футболу в сезоні 2025/26.
Команда Венсана Компані гарантувала собі перше місце в таблиці після матчу 30-туру проти Штутгарта, в якому здобула перемогу з рахунком 4:2. Причому мюнхенців влаштовувала і нічия.
За чотири тури до кінця сезону Бундесліги перевага Баварії над другою командою в таблиці, дортмундською Боруссією, становить 15 очок. Дортмундці могли зберегти теоретичні шанси на чемпіонство за підсумками 30-го туру, але програли Гоффенгайму (1:2) на виїзді.
Баварія виграла Бундеслігу вдруге поспіль й у 35-й раз в історії, що є рекордним показником. На другому місці — Нюрнберг, у якого дев’ять титулів.
У матчі проти Штутгарта Баварія забила свій 160-й гол у всіх турнірах цього сезону, встановивши новий клубний рекорд. Мюнхенці перевершили власне досягнення у сезоні 2019/20 — 159 м’ячів.
Команда Компані цього року претендує на требл. У півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенці зіграють проти французького ПСЖ, а у півфіналі Кубку Німеччини зустрінуться з Баєром.
Раніше повідомлялося, що Баварія втратила зіркового форварда до кінця сезону — він ризикує пропустити ЧС-2026.