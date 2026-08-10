Судаков у старті, Трубін у запасі. Бенфіка сенсаційно втратила очки у матчі з новачком чемпіонату Португалії — відео

Бенфіка невдало розпочала новий сезон чемпіонату Португалії, зігравши внічию з Академіку де Візеу — 2:2.

Господарі відкрили рахунок уже на 10-й хвилині - Вангеліс Павлідіс скористався нагодою та вивів Бенфіку вперед.

Після перерви Академіку де Візеу вдалося відігратися. На 55-й хвилині Рубен Перейра відновив рівновагу, однак радість гостей тривала недовго. Вже за три хвилини Джанлука Престіанні знову забив за Бенфіку.

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Проте втримати переможний рахунок лісабонській команді не вдалося — на 67-й хвилині Андре Кловіс вдруге зрівняв рахунок. До фінального свистка Бенфіка так і не знайшла можливості вирвати перемогу.

Український півзахисник Георгій Судаков розпочав матч у стартовому складі господарів та провів на полі 64 хвилини, після чого був замінений, а також отримав жовту картку.

Водночас Анатолій Трубін вдруге поспіль залишився на лаві запасних. Український голкіпер раніше залишився в запасі в першому матчі сезону проти Хартса у кваліфікації Ліги Європи.

Свій наступний матч Бенфіка проведе 13 серпня. Лісабонці зіграють удома з Хартсом у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У першій зустрічі португальський клуб розгромив суперника з рахунком 6:1.

У чемпіонаті лісабонці наступний матч проведуть 17 серпня проти Каса Піа.

Бенфіка — Академіку де Візеу 2:2

Голи: Павлідіс, 10, Престіанні, 58 — Перейра, 55, Андре Кловіс, 67

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Відео: Megogo

Раніше повідомлялося, що Трубін хоче піти з Бенфіки, оскільки незадоволений своїм становищем у клубі.