Судаков у старті, Трубін у запасі. Бенфіка сенсаційно втратила очки у матчі з новачком чемпіонату Португалії — відео

10 серпня, 08:45
Судаков відіграв 64 хвилини (Фото: ФК Бенфіка)

Судаков відіграв 64 хвилини (Фото: ФК Бенфіка)

Бенфіка невдало розпочала новий сезон чемпіонату Португалії, зігравши внічию з Академіку де Візеу — 2:2.

Господарі відкрили рахунок уже на 10-й хвилині - Вангеліс Павлідіс скористався нагодою та вивів Бенфіку вперед.

Читайте також:
Судаков намагається подолати психологічні проблеми в Бенфіці: тренер особисто працює з українцем — O Jogo

Після перерви Академіку де Візеу вдалося відігратися. На 55-й хвилині Рубен Перейра відновив рівновагу, однак радість гостей тривала недовго. Вже за три хвилини Джанлука Престіанні знову забив за Бенфіку.

Реклама

Проте втримати переможний рахунок лісабонській команді не вдалося — на 67-й хвилині Андре Кловіс вдруге зрівняв рахунок. До фінального свистка Бенфіка так і не знайшла можливості вирвати перемогу.

Український півзахисник Георгій Судаков розпочав матч у стартовому складі господарів та провів на полі 64 хвилини, після чого був замінений, а також отримав жовту картку.

Водночас Анатолій Трубін вдруге поспіль залишився на лаві запасних. Український голкіпер раніше залишився в запасі в першому матчі сезону проти Хартса у кваліфікації Ліги Європи.

Свій наступний матч Бенфіка проведе 13 серпня. Лісабонці зіграють удома з Хартсом у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У першій зустрічі португальський клуб розгромив суперника з рахунком 6:1.

У чемпіонаті лісабонці наступний матч проведуть 17 серпня проти Каса Піа.

Бенфіка — Академіку де Візеу 2:2
Голи: Павлідіс, 10, Престіанні, 58 — Перейра, 55, Андре Кловіс, 67

Відео: Megogo

Раніше повідомлялося, що Трубін хоче піти з Бенфіки, оскільки незадоволений своїм становищем у клубі.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Георгій Судаков Анатолій Трубін Бенфіка

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies