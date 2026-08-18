З Судаковим, але без Трубіна. Бенфіка влаштувала неймовірний розгром з автоголом і хет-триком за сім хвилин — відео

18 серпня, 08:48
Бенфіка здобула першу перемогу (Фото: ФК Бенфіка)

Бенфіка здобула першу перемогу (Фото: ФК Бенфіка)

Бенфіка влаштувала гольову феєрію у виїзному матчі другого туру чемпіонату Португалії проти Каса Пії.

Гості відкрили рахунок уже на третій хвилині — Джанлука Престіанні вивів Бенфіку вперед. Ще до перерви Рафа Сілва подвоїв перевагу команди Марку Сілви.

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Після перерви Бенфіка остаточно добила суперника. Головним героєм другого тайму став Вангеліс Павлідіс, який оформив хет-трик лише за сім хвилин. Грецький нападник забив на 47-й, 49-й та 54-й хвилинах.

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Після цього Каса Пія допомогла супернику ще більше збільшити перевагу. На 58-й хвилині Лоуренс Офорі відправив м’яч у власні ворота.

Ще через три хвилини відзначився Джон Дуран, який довів рахунок до 7:0. Господарі догравали матч у меншості - на 90+3-й хвилині Калі отримав другу жовту картку та залишив поле.

У складі Бенфіки з перших хвилин вийшов український півзахисник Георгій Судаков. Він провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений.

Інший українець у складі лісабонців, воротар Анатолій Трубін, залишився в запасі та на поле не виходив.

Після двох турів Бенфіка набрала чотири очки. Наступний матч команда Марку Сілви проведе 20 серпня проти данського Орхуса у плей-оф Ліги Європи.

Каса Пія — Бенфіка 0:7

Голи: Престіанні, 3, Рафа Сілва, 14, Павлідіс, 47, 49, 54, Офорі, 58 (авт), Дуран, 61
Вилучення: Калі, 90+3

Відео: Megogo

Раніше в Португалії назвали причину, чому Трубін втратив місце в основі Бенфіки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Георгій Судаков Бенфіка Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії

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