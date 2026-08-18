Бенфіка влаштувала гольову феєрію у виїзному матчі другого туру чемпіонату Португалії проти Каса Пії.

Гості відкрили рахунок уже на третій хвилині — Джанлука Престіанні вивів Бенфіку вперед. Ще до перерви Рафа Сілва подвоїв перевагу команди Марку Сілви.

Після перерви Бенфіка остаточно добила суперника. Головним героєм другого тайму став Вангеліс Павлідіс, який оформив хет-трик лише за сім хвилин. Грецький нападник забив на 47-й, 49-й та 54-й хвилинах.

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Після цього Каса Пія допомогла супернику ще більше збільшити перевагу. На 58-й хвилині Лоуренс Офорі відправив м’яч у власні ворота.

Ще через три хвилини відзначився Джон Дуран, який довів рахунок до 7:0. Господарі догравали матч у меншості - на 90+3-й хвилині Калі отримав другу жовту картку та залишив поле.

У складі Бенфіки з перших хвилин вийшов український півзахисник Георгій Судаков. Він провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений.

Інший українець у складі лісабонців, воротар Анатолій Трубін, залишився в запасі та на поле не виходив.

Після двох турів Бенфіка набрала чотири очки. Наступний матч команда Марку Сілви проведе 20 серпня проти данського Орхуса у плей-оф Ліги Європи.

Каса Пія — Бенфіка 0:7

Голи: Престіанні, 3, Рафа Сілва, 14, Павлідіс, 47, 49, 54, Офорі, 58 (авт), Дуран, 61

Вилучення: Калі, 90+3

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Відео: Megogo

Раніше в Португалії назвали причину, чому Трубін втратив місце в основі Бенфіки.