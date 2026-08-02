Судаков намагається подолати психологічні проблеми в Бенфіці: тренер особисто працює з українцем — O Jogo

2 серпня, 22:39
Георгій Судаков проводить другий сезон у Португалії (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Георгій Судаков проводить другий сезон у Португалії (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва приділяє особливу увагу психологічному стану українського півзахисника Георгія Судакова, який після невдалого дебютного сезону намагається перезапустити кар'єру в португальському клубі.

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Про це у своєму матеріалі на португальському сайті O Jogo пише журналіст Віктор Родрігеш.

Як зазначає Родрігеш, у Бенфіці вірять, що 23-річний Судаков здатен розкрити свій потенціал. Усередині клубу визнають, що перший сезон українця став розчаруванням, насамперед через те, що футболіст не впорався з тиском після дорогого трансферу. З урахуванням бонусів його перехід із Шахтаря може коштувати «орлам» до 32 мільйонів євро.

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Після матчу-відповіді зі швейцарським Санкт-Галленом у кваліфікації Ліги Європи Сілва особисто підійшов до Судакова та похвалив його за гру. Перед цим наставник також публічно заявив, що продовжує довіряти українцю і не збирається відмовлятися від нього. Сілва намагається допомогти Георгію у психологічному плані.

У Бенфіці вважають, що Судакову насамперед потрібна впевненість у власних силах, аби продемонструвати якості, через які клуб й вирішив підписати його.

Нагадаємо, Судаков перейшов у Бенфіку з Шахтаря у серпні 2025 року. Георгій одразу ж став основним гравцем лісабонців й відзначився кількома важливими голами та асистами, але у другій половині сезону втратив місце у старті. Півзахисник пропустив останні шість матчів Бенфіки у сезоні 2025/26.

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Нещодавно Георгій Судаков розповів, що уперше за п’ять місяців вийшов на поле «без болю».

Редактор: Орест Дида

Теги:   Георгій Судаков Бенфіка Футбол

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