Бенфіка хоче продати Судакова, щоб за виручені кошти купити одного з найкращих гравців чемпіонату Португалії — ЗМІ

Португальський клуб націлився на трансфер хавбека Браги Родріго Саласара. Щоб знайти кошти на купівлю уругвайського гравця, Бенфіці потрібно продати Судакова, повідомляє Record.

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За даними видання, лісабонці більше не розраховують на українця й шукають для нього варіанти продовження кар'єри. У клубі хочуть бодай частково повернути кошти, витрачені на його трансфер у 2025 році.

Саласар, який може замінити Судакова, у нинішньому сезоні забив 16 голів у чемпіонаті Португалії - четвертий результат серед усіх гравців Прімейри.

Нагадаємо, Бенфіка орендувала Судакова у Шахтаря за 6,75 мільйона євро із зобов’язанням викупити гравця після завершення сезону 2025/26 за 20,25 млн євро. Також донецький клуб може заробити п’ять мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи футболіста.

23-річний Судаков у нинішньому сезоні провів 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, забив чотири голи й віддав п’ять результативних передач.

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Команда футболіста збірної України посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії після 32 турів. В активі лісабонців 76 очок.

Повідомлялося, що головному тренеру Бенфіки Жозе Моурінью не подобаються ігрові характеристики Судакова.