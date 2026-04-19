У рамках 30-го туру чемпіонату Португалії з футболу відбулося лісабонське дербі між Спортінгом і Бенфікою.

У стартовий склад гостей потрапив голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Георгій Судаков залишився у запасі і не виходив на поле.

У першому таймі Трубін врятував Бенфіку від пропущеного голу. Спортінг заробив пенальті, однак Анатолій впорався з ударом колумбійського форварда Луїса Суареса у кут воріт.

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Бенфіка відкрила рахунок у першому таймі: пенальті реалізував Андреас Шельдеруп. Півзахисник Спортінга Хідемаса Моріта відновив паритет на 72-й хвилині, однак у компенсований до другого тайму час Рафа Сілва приніс Бенфіці перемогу. Трубін за весь матч здійснив п’ять сейвів.

Чемпіонат Португалії, 30-й тур

Спортінг — Бенфіка — 1:2

Голи: Моріта, 72 — Шельдеруп, 27 (пенальті), Рафа Сілва, 90+3

Завдяки перемозі Бенфіка (72 очки) вийшла на друге місце у таблиці, випередивши Спортінг (71), у якого є матч у запасі. Лідирує Порту (76).

Анатолій Трубін у нинішньому сезоні провів 46 матчів за Бенфіку, у яких пропустив 37 голів і забив один (у ворота Реала в Лізі чемпіонів).

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити українського півзахисника Судакова у Бенфіки.