«Вона займала забагато місця в шафі»: Менді продав копію Кубка світу за понад 62 тис доларів

Чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції Бенжамен Менді продав свою офіційну копію трофея чемпіонату світу за 62 200 доларів.

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Колишній захисник Манчестер Сіті, який нині виступає за польську Погонь, виставив репліку Кубка світу на аукціон.

Покупець також отримав сертифікат достовірності, підписаний самим Менді, який підтверджує походження трофея, повідомляє Le Parisien.

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Після продажу нагороди футболіста почали жорстко критикувати в соціальних мережах. У відповідь Менді опублікував заяву.

«Це моя нагорода чи ваша? Насправді, вона моя. Це моя нагорода. Я можу робити з нею все, що хочу. Крім того, вона займала забагато місця в шафі», — написав футболіст.

Згодом француз додав, що має ще багато речей, які хотів би продати, опублікувавши фотографію кількох інших трофеїв зі своєї футбольної кар'єри.

Нагадаємо, Бенжамен Менді виступав за Марсель і Монако, після чого у 2017 році перейшов до Манчестер Сіті за 58 мільйонів євро. У складі англійського клубу він грав до 2023 року.

У 2021 році Менді було пред’явлено численні звинувачення у зґвалтуванні. У липні 2023 року його остаточно визнали невинним за всіма пред’явленими звинуваченнями після двох років, протягом яких він не виступав через судовий розгляд і тюремне ув’язнення.

За збірну Франції захисник провів 10 матчів і віддав дві результативні передачі. На чемпіонаті світу 2018 року, який завершився перемогою Франції над Хорватією у фіналі з рахунком 4:2, Менді не зіграв у вирішальному матчі. Загалом на переможному мундіалі він провів на полі лише 40 хвилин.

Раніше повідомлялось, що у Франції розкупили всі місця на перший домашній матч Зідана на чолі збірної.