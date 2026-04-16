Виграв 19 трофеїв. Манчестер Сіті оголосив про відхід капітана команди після завершення сезону

Бернарду Сілва виступає за МанСіті з 2017 року (Фото: Reuters/Lee Smith)

З футболістом не буде продовжено контракт, який закінчується влітку цього року, повідомляє пресслужба МанСіті.

Сілва виступає за Сіті з 2017 року, він один із лідерів команди. Перед нинішнім сезоном португалець отримав капітанську пов’язку.

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У складі англійського клубу Сілва провів 451 матч, забив 76 голів і віддав 77 результативних передач.

«Бернарду тепер зосередиться на тому, щоб використати час, що залишився в Сіті, максимально продуктивно й здобути ще більше трофеїв, адже команда Пепа Гвардіоли все ще серйозно претендує як на титул АПЛ, так і на перемогу в Кубку Англії. Він цілком заслужено залишиться в пам’яті як один із найкращих і найулюбленіших гравців в історії Сіті», — йдеться у пресрелізі клубу.

Сілва здобув з Манчестер Сіті 19 трофеїв, зокрема шість разів вигравав чемпіонат Англії і переміг у Лізі чемпіонів-2022/23.

Раніше Бернарду виступав за Бенфіку і Монако. У складі національної збірної Португалії він зіграв 107 поєдинків, у яких забив 14 голів. Двічі вигравав із Португалією Лігу націй УЄФА (2019, 2025).

Повідомлялося, що головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола назвав найкращу команду в Європі.