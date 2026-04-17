Під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи Бетіс — Брага на стадіоні Ла Картуха в Севільї стався несподіваний інцидент.

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Про це повідомляє Diario de Sevilla.

На 90‑й хвилині, коли на трибунах перебувало близько 66 тисяч уболівальників, по гучномовцю пролунало повідомлення про те, що вболівальникам потрібно негайно залишити стадіон з міркувань безпеки. Поки матч ще тривав, частина фанатів у паніці почала покидати свої місця.

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За кілька хвилин по гучномовцю пролунало нове повідомлення: «Попереднє оголошення було зроблено помилково. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях».

На той момент частина трибун уже суттєво спорожніла, а багато фанатів, зважаючи також на рахунок матчу, вирішили не повертатися.

❌ Desde la megafonía del Estadio de La Cartuja se ha señalado por error el desalojo del mismo, todo esto antes de la conclusión del encuentro.



🎥 @Amanchado_ pic.twitter.com/QWx4xSYJFd — MundoBetis (@MundoBetis_) April 16, 2026

За інформацією Бетіса, причиною інциденту стала людська помилка. Повідомлення мало бути озвучене англійською мовою для вболівальників Браги і стосувалося протилежного — залишатися на місцях. Однак його випадково оголосили іспанською з неправильним змістом. Також наголошується, що оголошення робив не сам клуб, а відповідні служби безпеки.

Перший матч між Брагою та Бетісом завершився внічию 1:1. У матчі-відповіді в Севільї Бетіс вів 2:0, але поступився 2:4.

Раніше повідомлялося, що Шахтар пройшов АЗ та вийшов у півфінал Ліги конференцій.