Під час матчу Ліги Європи фанатів довели до паніки через помилкове оголошення — відео
Брага перемогла Бетіс у чвертьфіналі (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи Бетіс — Брага на стадіоні Ла Картуха в Севільї стався несподіваний інцидент.
Про це повідомляє Diario de Sevilla.
На 90‑й хвилині, коли на трибунах перебувало близько 66 тисяч уболівальників, по гучномовцю пролунало повідомлення про те, що вболівальникам потрібно негайно залишити стадіон з міркувань безпеки. Поки матч ще тривав, частина фанатів у паніці почала покидати свої місця.
За кілька хвилин по гучномовцю пролунало нове повідомлення: «Попереднє оголошення було зроблено помилково. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях».
На той момент частина трибун уже суттєво спорожніла, а багато фанатів, зважаючи також на рахунок матчу, вирішили не повертатися.
За інформацією Бетіса, причиною інциденту стала людська помилка. Повідомлення мало бути озвучене англійською мовою для вболівальників Браги і стосувалося протилежного — залишатися на місцях. Однак його випадково оголосили іспанською з неправильним змістом. Також наголошується, що оголошення робив не сам клуб, а відповідні служби безпеки.
Перший матч між Брагою та Бетісом завершився внічию 1:1. У матчі-відповіді в Севільї Бетіс вів 2:0, але поступився 2:4.
Раніше повідомлялося, що Шахтар пройшов АЗ та вийшов у півфінал Ліги конференцій.