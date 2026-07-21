Українська Прем'єр-Ліга та ліцензований букмекер BETKING офіційно оголосили про початок стратегічного партнерства, розрахованого на два сезони. Співпраця відкриває новий етап розвитку українського клубного футболу та передбачає реалізацію спільних маркетингових, медійних і соціальних проєктів.

У межах партнерства сторони реалізують низку спільних ініціатив, серед яких — створення офіційної лінійки мерчу УПЛ та BETKING, запуск нагороди «Гравець туру» від BETKING, соціальної ініціативи «Грай відповідально», а також нових цифрових і комунікаційних проєктів для футбольної аудиторії.

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Новий формат партнерства

УПЛ та BETKING спільно розвиватимуть комунікаційні проєкти, спеціальні активації для вболівальників, цифровий контент й інтерактивні механіки.

Окремим напрямом співпраці стане створення нових традицій навколо Української Прем'єр-Ліги. Уже найближчим часом буде представлено спільну колекцію мерчу для вболівальників, а нагорода «Гравець туру» стане постійною рубрикою чемпіонату та відзначатиме найкращих футболістів кожного ігрового тижня.

Стратегічне партнерство заради розвитку українського футболу

Директор BETKING Павло Журило зазначив, що партнерство з Українською Прем'єр-Лігою є логічним продовженням стратегії бренду щодо підтримки українського спорту та розвитку футбольної культури.

Фото: BETKING

«Для BETKING партнерство з Українською Прем'єр-Лігою — це ще один важливий крок у реалізації нашої довгострокової стратегії підтримки українського спорту. Ми прагнемо бути не просто партнером, а активним учасником розвитку чемпіонату. Разом з УПЛ ми працюватимемо над створенням нових форматів взаємодії з уболівальниками, запуском сучасних цифрових проєктів, розвитком спільного мерчу та впровадженням ініціатив, які зроблять український футбол ще цікавішим і ближчим до своєї аудиторії. Запуск нагороди „Гравець туру“, нові маркетингові проєкти та ініціатива „Грай відповідально“ — це лише перші кроки нашої спільної роботи. Ми переконані, що разом зможемо створити нові стандарти партнерства між бізнесом і професійним спортом та зробити Українську Прем'єр-Лігу ще привабливішою для мільйонів уболівальників», — зазначив директор BETKING Павло Журило.

Погляд УПЛ: більше, ніж партнерство

В Українській Прем'єр-Лізі наголошують, що співпраця з BETKING відкриває нові можливості для розвитку чемпіонату та впровадження сучасних форматів взаємодії з футбольною аудиторією.

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«Ми розпочинаємо співпрацю, яка сфокусована на розвитку медійного контенту та покращенні взаємодії з аудиторією. У межах партнерства ми плануємо реалізувати низку проєктів: від запуску офіційного мерчу до соціальної ініціативи „Грай відповідально“. Розраховуємо, що ці маркетингові кроки допоможуть залучити нову аудиторію та посилити увагу до матчів УПЛ», — зазначив Євген Дикий, Президент Української Прем'єр-Ліги.

Фото: BETKING

Два сезони спільного розвитку

Протягом двох сезонів УПЛ і BETKING реалізують комплексну програму спільних активностей, що охоплюватиме медійні проєкти, інтеграції під час матчів чемпіонату, активації для вболівальників, запуск нових контентних форматів і спеціальних маркетингових ініціатив.

Партнерство УПЛ та BETKING, що входить до складу King Group, є частиною довгострокової стратегії розвитку українського спорту та передбачає реалізацію спільних проєктів, покликаних посилити комерційний і медійний потенціал Української Прем'єр-Ліги.

Довідка про BETKING

BETKING — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. BETKING пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

BETKING активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей»: Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ № 245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ № 559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

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