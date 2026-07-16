Захисник Динамо Біловар назвав клуб, у який ніколи б не перейшов

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар відповів на несподіване запитання під час інтерв'ю.

Журналістка Олександра Кучеренко запропонувала футболістові швидко продовжити фразу: «Я би ніколи не…». Біловар довго не вагався.

«Перейшов у Шахтар», — сказав Біловар.

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25‑річний гравець виступає за Динамо з 2023 року, а раніше захищав кольори Чорноморця та Десни.

Біловар є зятем президента київського клубу Ігоря Суркіса.

Сьогодні, 16 липня, Динамо зіграє матч-відповідь проти Університаті Клуж у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Перша гра завершилася внічию 0:0.

У разі перемоги у протистоянні з румунським клубом наступним суперником столичної команди стане грецький ПАОК.

Якщо кияни не пройдуть Університатю, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграють проти норвезького Бранна.

Домашні єврокубкові матчі у сезоні 2026/27 Динамо проводить у польському місті Люблін на стадіоні Арена Люблін.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.