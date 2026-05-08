«Я випадково вдарився головою об стіл». Віцекапітан Реала вперше публічно відреагував на бійку з одноклубником

Півзахисник і віцекапітан мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував конфлікт з одноклубником Орельєном Чуамені, який призвів до бійки в роздягальні та госпіталізації .

За словами уругвайського футболіста, неприємний інцидент дійсно трапився, але справжньої бійки не було, а розсічення він отримав випадково.

«Учора (позавчора — ред.) у мене був інцидент з одноклубником внаслідок одного епізоду на тренуванні, де втома від матчів і розчарування зробили ситуацію значно серйознішою.

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У нормальній роздягальні такі речі трапляються і вирішуються всередині команди, не стаючи публічними. Очевидно, що за цим стоїть хтось, хто швидко поширив цю історію, а разом із сезоном без трофеїв, коли навколо Реала завжди пильна увага, усе це роздули до непропорційних масштабів.

Сьогодні (вчора — ред.) у нас виникла ще одна суперечка. Під час неї я випадково вдарився головою об стіл, через що отримав невеликий поріз на лобі, який потребував стандартного огляду в лікарні. Мій одноклубник мене не бив, і я також не бив його, хоча розумію, що вам легше повірити в те, що ми побилися або що це було навмисно. Але цього не було", — цитує Вальверде Marca.

Футболіст ще раз наголосив, що конфлікт виник насамперед через розчарування від провального сезону, який Реал закінчує без трофеїв.

«Мені шкода. Мені справді дуже шкода, тому що ця ситуація завдає мені болю, і цей період, через який ми проходимо, теж завдає мені болю. Реал Мадрид — одна з найважливіших речей у моєму житті, і я не можу ставитися до цього байдуже.

Усе це — накопичення багатьох факторів, що завершилися безглуздою сваркою, яка шкодить моєму іміджу й залишає простір для вигадок, наклепів і прикрашання інциденту. Я не сумніваюся, що будь-які непорозуміння між нами за межами поля зникають на ньому, і якщо мені доведеться захищати когось на полі, я буду першим.

Ми змарнували ще один рік, і я не був у тому стані, щоб щось публікувати в соцмережах, коли єдине, що я мав показати, — це моя гра на полі, і я вважаю, що саме це й робив", — зазначив Вальверде.

Раніше повідомлялося, що Реал відкрив дисциплінарні справи щодо обох гравців. Вальверде не зіграє у Класико з Барселоною, яке відбудеться 10 травня.

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