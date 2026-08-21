«Я відмовився». Український нападник зірвав трансфер у Польщі та назвав бажаний клуб

Богдан В’юнник відмовився від переходу до Корони Кельце (Фото: instagram.com/viunnyk_official)

Футболіст Лехії Гданськ Богдан В'юнник відмовився від переходу до Корони Кельце.

Клуби домовилися про перехід 23-річного українця, а Корона була готова виплатити Лехії до 700 тисяч євро з урахуванням бонусів.

Для завершення угоди залишалося пройти медогляд і підписати контракт із самим футболістом. Однак В’юнник вирішив не приймати пропозицію Корони.

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«Я відмовив Короні. Я поважаю клуб із Кельце та пропозицію, яку вони мені зробили. Там працюють дуже хороші люди».

В’юнник заявив, що хоче виступати лише за варшавську Легію.

«Я хочу перейти лише до варшавської Легії. Легія — це Легія. До того ж, мене там хоче бачити Марек Папшун. Сподіваюся, клуби зможуть домовитися», — наводить слова форварда Meczyki.

Зазначимо, що Легія вже цікавилася В’юнником, однак не погодилася на фінансові вимоги Лехії.

В’юнник виступає за команду з Гданська протягом двох років. За цей час українець провів 61 матч у всіх турнірах, у яких забив десять голів і віддав п’ять результативних передач.

Минулого сезону нападник зіграв 28 матчів і забив три голи. Зараз команда, яку очолив український тренер Владислав Лупашко, виступає в другому дивізіоні Польщі, а В’юнник цього сезону ще не провів за неї жодного офіційного матчу.

Раніше повідомлялося, що російський клуб хоче підписати футболіста УПЛ, який самовільно залишив Україну.