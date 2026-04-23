Валерій Бондар та Дар’я Савіна у шлюбі з 2021 року (Фото: Валерій Бондар/Instagram)

Центральний захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар вперше став батьком.

Про це повідомляє Tribuna.com

23 квітня його дружина, журналістка та телеведуча Дар’я Савіна, народила доньку. Для подружжя це перша дитина.

Пара перебуває у шлюбі з 2021 року, а про майбутнє поповнення в родині стало відомо ще у березні.

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Цікаво, що у день народження доньки Бондар вийшов у стартовому складі Шахтаря у матчі проти Зорі (2:1) та провів на полі всі 90 хвилин.

У поточному сезоні Бондар зіграв 41 матч за «гірників», відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Шахтар набрав 57 очок та закріпився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Зоря з 32 балами залишається дев’ятою.

Наступний матч Шахтар проведе проти Кудрівки 26 квітня, а Зоря 27 квітня зіграє з Вересом.

Раніше Шахтар пробився до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Крістал Пелес.

Поєдинки між донеччанами та лондонцями відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Даріо Срна нещодавно назвав найнебезпечніших гравців англійського клубу.

Раніше колишній форвард Динамо Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес в Лізі конференцій.