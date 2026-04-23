Подвійне свято. Футболіст Шахтаря вперше став батьком — донька народилася в день переможного матчу із Зорею

23 квітня, 20:11
Валерій Бондар та Дар’я Савіна у шлюбі з 2021 року (Фото: Валерій Бондар/Instagram)

Валерій Бондар та Дар’я Савіна у шлюбі з 2021 року (Фото: Валерій Бондар/Instagram)

Центральний захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар вперше став батьком.

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Про це повідомляє Tribuna.com

23 квітня його дружина, журналістка та телеведуча Дар’я Савіна, народила доньку. Для подружжя це перша дитина.

Пара перебуває у шлюбі з 2021 року, а про майбутнє поповнення в родині стало відомо ще у березні.

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Цікаво, що у день народження доньки Бондар вийшов у стартовому складі Шахтаря у матчі проти Зорі (2:1) та провів на полі всі 90 хвилин.

У поточному сезоні Бондар зіграв 41 матч за «гірників», відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Шахтар набрав 57 очок та закріпився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Зоря з 32 балами залишається дев’ятою.

Наступний матч Шахтар проведе проти Кудрівки 26 квітня, а Зоря 27 квітня зіграє з Вересом.

Раніше Шахтар пробився до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Крістал Пелес.

Поєдинки між донеччанами та лондонцями відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Даріо Срна нещодавно назвав найнебезпечніших гравців англійського клубу.

Раніше колишній форвард Динамо Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес в Лізі конференцій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Шахтар Збірна України Футбол Валерій Бондар

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