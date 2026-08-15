Легендарний футбольний клуб виключили з усіх національних змагань Франції

Французька федерація футболу залишила в силі рішення про виключення Бордо з національних змагань на тлі серйозних фінансових проблем.

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Про це повідомляє L'Équipe.

Федерація підтримала рекомендацію Французького національного олімпійського та спортивного комітету, який раніше погодився з висновками апеляційної комісії щодо фінансового становища клубу.

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У ФФФ вважають оцінку ситуації клубу «обґрунтованою» та закликали команду змиритися з рішенням.

У Бордо напередодні висловили здивування рекомендацією олімпійського комітету. Представники клубу наголосили, що документ є «не рішенням, а рекомендацією», оскільки остаточне слово щодо майбутнього команди належить виконавчому комітету Французької федерації футболу.

Головною проблемою клубу залишаються фінанси. Бордо не зміг гарантувати близько 10 мільйонів євро, необхідних для завершення сезону-2025/26 та фінансування наступної кампанії.

Наприкінці липня ситуацію спробували врятувати за допомогою нового власника. Британський фонд Sparta Capital придбав клуб у Жерара Лопеса лише за символічний один євро та взявся забезпечити необхідні фінансові гарантії.

Однак вирішити проблему вчасно не вдалося. Ситуацію для Бордо ускладнила позиція 10 клубів Ліги 1. Вони виступили проти допуску Бордо до професійних змагань, заявивши, що клуб не надав необхідних фінансових гарантій у встановлений термін.

Тепер Бордо може опуститися до регіонального першого дивізіону, який є шостим рівнем у системі французького футболу.

Втім, клуб ще має можливість оскаржити рішення. Бордо отримав 15 днів для подання апеляції до адміністративного суду.

Бордо був заснований в 1881 році, клуб шість разів ставав чемпіоном Франції і чотири рази брав Кубок країни. З 2024 року через фінансові проблеми Бордо перевели в четвертий дивізіон.

Раніше повідомлялося, що Ворсклу через борги не допустили до змагань у сезоні-2026/27.