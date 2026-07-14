Вихованець Реала став гравцем Борнмута за 30 млн євро

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22-річний форвард перейшов до англійського клубу після успішного сезону-2025/26 у складі Ельче, повідомили на офіційній сторінці футбольного клубу.

Терміни угоди та її фінансові деталі не розголошуються, однак, за інформацією The Athletic, Борнмут заплатив за футболіста 30 мільйонів євро.

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За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Родрігес провів 34 матчі в Ла Лізі, з яких 24 розпочав у стартовому складі. На його рахунку сім голів і п’ять результативних передач, зокрема він відзначився у воротах мадридського Реала та Барселони.

Родрігес народився в іспанському Паламосі. Перші кроки у футболі він зробив в академії Жирони, а у 2020 році перейшов до академії мадридського Реала Ла Фабріка.

У січні 2023 року нападник дебютував за основну команду Реала під керівництвом Карло Анчелотті у кубковому матчі проти Касереньйо (1:0). У лютому, у своєму першому поєдинку в Ла Лізі проти Осасуни (2:0), він відзначився результативною передачею на Марко Асенсіо. А вже за тиждень Альваро забив свій дебютний гол за клуб, зрівнявши рахунок у мадридському дербі проти Атлетіко (1:1) після подачі з кутового від Луки Модрича.

Загалом Родрігес провів 10 матчів за першу команду Реала, після чого виступав на правах оренди за Хетафе. Влітку 2025 року він перейшов до Ельче, а тепер став гравцем Борнмута.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед придбав капітана збірної Бельгії за 41 мільйон євро.

Також повідомляли про те, що центральний захисник Тоттенгема та збірної Хорватії Лука Вушкович офіційно перейшов до Брайтона.

Крім того, лондонський Арсенал оголосив про відхід одного з героїв чемпіонського сезону в АПЛ.