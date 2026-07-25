Передсезонний збір Брайтона у французькому Евіан-ле-Бені довелося скасувати через пошкоджені футбольні поля, які використовувалися як майданчики для посадки гелікоптерів під час саміту G7.

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Англійська команда мала тренуватися у Франції з 23 липня по 1 серпня, повідомляє The Athletic. Однак співробітники Брайтона, які прибули на місце заздалегідь для підготовки до збору, повідомили, що поля непридатні для занять.

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Під час червневого саміту G7 на цих полях приземлялися гелікоптери, що доправляли світових лідерів, серед яких були президент США Дональд Трамп, президент Франції Емманюель Макрон і тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

У результаті Брайтон скасував запланований на 25 липня товариський матч проти французького Ансі й оперативно переніс передсезонний збір до Австрії. Водночас контрольна гра зі Страсбуром, призначена на 1 серпня, відбудеться за планом.

Щорічна зустріч лідерів країн Великої сімки відбулася з 15 по 17 червня в Евіан-ле-Бені. За підсумками саміту було ухвалено спільні заяви щодо України, ситуації на Близькому Сході, критично важливих мінералів, глобальних економічних дисбалансів та інших міжнародних питань.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп відповів, хто найкращий баскетболіст усіх часів — Майкл Джордан чи Леброн Джеймс.